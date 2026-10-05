Niente allenamento congiunto col Giugliano: la decisione per la seduta di domani

Non ci sarà un secondo allenamento congiunto dopo quello con l'Avellino. Oggi intanto De Laurentiis ha fatto visita a Castel Volturno.

Il Napoli torna a concentrarsi sul campionato dopo la lunga sosta per le nazionali. Nei giorni scorsi gli azzurri avevano disputato un allenamento congiunto con l'Avellino, terminato 0-2, ma non ci sarà un'altra amichevole prima della gara di sabato contro il Frosinone. L'ipotesi di un test con il Giugliano, formazione di Serie C, non si è infatti concretizzata. Domani Massimiliano Allegri dirigerà quindi una normale seduta a Castel Volturno, aspettando progressivamente il rientro dei nazionali e soprattutto gli esami di Scott McTominay per l'idoneità sportiva.

De Laurentiis per un'ora a Castel Volturno

Intanto oggi al Training Center si è visto anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente è arrivato intorno alle 13, quando al centro sportivo erano già presenti il direttore sportivo Giovanni Manna e Allegri in vista dell'allenamento fissato per le 16. De Laurentiis si è trattenuto nel proprio ufficio per circa un'ora, occupandosi di alcune pratiche di lavoro, prima di lasciare Castel Volturno. Una visita arrivata proprio all'inizio della settimana che porterà il Napoli alla delicata ripresa del campionato. A riportarlo è Sky Sport.