Altro doppio cambio: dentro Gutierrez e Giovane

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Oggi alle 19:23Notizie
di Antonio Noto
Elmas arretra a centrocampo con il brasiliano che prende la posizione del macedone sulla trequarti a destra. 

Al 64' Conte prova la mossa della disperazione operando un altro doppio cambio. Fuori Leonardo Spinazzola e Stanislav Lobotka, dentro Miguel Gutierrez e Giovane. Elmas arretra a centrocampo con il brasiliano che prende la posizione del macedone sulla trequarti a destra. 

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