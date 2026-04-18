Altro doppio cambio: dentro Gutierrez e Giovane
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Elmas arretra a centrocampo con il brasiliano che prende la posizione del macedone sulla trequarti a destra.
Al 64' Conte prova la mossa della disperazione operando un altro doppio cambio. Fuori Leonardo Spinazzola e Stanislav Lobotka, dentro Miguel Gutierrez e Giovane. Elmas arretra a centrocampo con il brasiliano che prende la posizione del macedone sulla trequarti a destra.
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