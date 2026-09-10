Infortunio Alisson, stop sarà lungo: l'annuncio di Allegri e i tempi di recupero

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Nuova tegola per il Napoli e per Massimiliano Allegri, che dalla sala stampa del Maradona ha confermato l'entità dell'infortunio subito da Alisson Santos durante il secondo tempo della sfida di Champions League contro l'Arsenal. L'esterno brasiliano, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 57' dopo essersi accasciato a terra a seguito di uno strappo sulla corsia laterale, ha riportato un problema di natura muscolare al flessore che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. Rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del match, il tecnico livornese ha espresso preoccupazione per le condizioni dell'ex giocatore dello Sporting Lisbona, ammettendo sconsolato: «Alisson credo che lo abbiamo perso per un po' di tempo, non è un infortunio leggero. Tornerà dopo la sosta».

Infermeria piena e tempi di recupero in vista del rientro

L'esito dei primi controlli diagnostici e le parole del mister confermano che lo stop per l'attaccante azzurro non sarà breve, costringendolo a saltare la prossima gara di Serie A contro il Bologna e costringendo lo staff medico a impostare un percorso terapeutico mirato. L'obiettivo realistico per la società partenopea diventa ora quello di recuperare il classe 2002 direttamente al rientro dalla sosta per le Nazionali, quando il Napoli affronterà un altro importante tour de force tra campionato e coppa.