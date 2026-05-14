Pisa-Napoli, Conte sorride: De Bruyne recuperato e Neres può tornare tra i convocati

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Resta ancora da capire se l’allenatore azzurro deciderà di schierarlo dal primo minuto oppure utilizzarlo a gara in corso.

Arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida contro il Pisa. Il Napoli ritrova infatti Kevin De Bruyne, tornato regolarmente a disposizione dopo il forfait dell’ultima giornata causato dai punti di sutura allo zigomo. Il centrocampista belga ha recuperato e sarà presente per la trasferta toscana, anche se resta ancora da capire se l’allenatore azzurro deciderà di schierarlo dal primo minuto oppure utilizzarlo a gara in corso.

Neres vede il rientro dopo cinque mesi

Segnali incoraggianti anche sul fronte David Neres, stando a quanto riferito da Sky Sport. L’esterno brasiliano, fermo da circa cinque mesi, potrebbe tornare almeno tra i convocati per la partita contro il Pisa. Nei prossimi giorni sarà valutata la sua condizione fisica: il giocatore dovrà dimostrare di aver ritrovato ritmo e brillantezza per convincere Conte a concedergli almeno un posto in panchina. Il possibile recupero di Neres rappresenterebbe un’importante alternativa offensiva per il Napoli, soprattutto considerando le difficoltà della squadra nella produzione offensiva.