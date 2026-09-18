Favasuli, slitta la chiamata di Mancini: è tra i convocati di Baldini per l’Italia U21
Costantino Favasuli resta con l’Italia Under 21 e per l’esterno del Napoli slitta la possibile chiamata della Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Il giocatore azzurro è infatti regolarmente presente nell’elenco dei convocati da Silvio Baldini per i prossimi impegni di qualificazione a Euro 2027 contro Armenia e Polonia. Nella lista figurano anche quattro giocatori alla prima chiamata con gli Azzurrini: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani.
Italia Under 21, il calendario contro Armenia e Polonia
La Nazionale Under 21 si radunerà lunedì 21 settembre al CPO di Tirrenia, dove resterà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan. Giovedì 1° ottobre alle 18:30, le 20:30 locali, gli Azzurrini affronteranno l’Armenia, fanalino di coda del girone ancora ferma a zero punti. Lunedì 5 ottobre alle 18:15, invece, sarà lo stadio Adriatico di Pescara a ospitare la sfida contro la Polonia, che si preannuncia come uno scontro diretto decisivo nel percorso di qualificazione a Euro 2027.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
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