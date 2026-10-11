Prima pagina

Mai così belli con Allegri, Corriere dello Sport: "Divertimento Napoli"

Mai così belli con Allegri, Corriere dello Sport: "Divertimento Napoli"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Divertimento Napoli". Titola così il Corriere dello Sport all'indomani del successo del Napoli in casa contro il Frosinone. Un Napoli "mai così bello in questa stagione", si legge ancora sul quotidiano, "con ritmo, schemi e organizzazione". In primo piano, invece, spazio all'Inter che ha battuto 3-0 il Parma: "Ne ha per tutti".
 