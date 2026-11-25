Allegri e quei 30mln che sta provando a rendere 'giusti': col City grande prova

Il difensore del Napoli cresce partita dopo partita e, dopo l'ottima prova contro Haaland, sogna la prima convocazione con l'Olanda

Sam Beukema sta attraversando una fase di crescita importante con la maglia del Napoli. Il difensore olandese sta collezionando prestazioni convincenti, mostrando personalità, solidità e una progressiva integrazione nei meccanismi della squadra. Tra le prove più significative c'è sicuramente quella offerta contro il Manchester City, quando si è distinto per la capacità di contenere Erling Haaland, uno degli attaccanti più temibili del panorama internazionale. Una prestazione di spessore che ha confermato i progressi del centrale azzurro.

Prestazioni in crescita e personalità

Partita dopo partita, Beukema sta dimostrando di poter rappresentare una risorsa importante per il Napoli. La prova contro i Citizens ha ulteriormente evidenziato le sue qualità difensive, soprattutto nella gestione dei duelli individuali e nella concentrazione contro avversari di altissimo livello. Segnali incoraggianti per un calciatore che sta lavorando per ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella formazione partenopea.

Il sogno della Nazionale olandese

Le buone prestazioni alimentano anche un'ambizione personale: conquistare la convocazione con l'Olanda. Beukema sogna di vestire presto la maglia della propria Nazionale e di entrare nel giro della selezione orange. Adesso la parola passa al campo: continuare su questa strada sarà fondamentale per provare a convincere il commissario tecnico e realizzare il sogno della prima chiamata.