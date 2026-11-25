"Piu facile affrontare il City che il Venezia": il paradosso secondo Mediaset

Il pareggio contro il City esalta il lavoro di Massimiliano Allegri, che ha mostrato come il Napoli possa esprimersi al meglio

Può sembrare un paradosso, ma per il Napoli di Massimiliano Allegri affrontare il Manchester City può risultare più semplice rispetto a una sfida contro il Venezia. È una questione di caratteristiche, mentalità e identità tattica. Come sottolinea SportMediaset, contro avversari di caratura internazionale gli azzurri riescono a esprimere meglio il calcio del proprio allenatore, trovando spazi e situazioni di gioco più congeniali alle proprie qualità. Al contrario, le partite contro squadre che si chiudono e concedono pochi spazi possono rappresentare un ostacolo maggiore.

Il calcio di Allegri esalta il Napoli

A Manchester, Allegri ha avuto la possibilità di mettere in pratica i principi del suo calcio, curando soprattutto l'organizzazione difensiva e la fase di non possesso. La capacità di restare compatti, limitare le iniziative degli avversari e sfruttare ogni errore si è rivelata determinante. Contro gli uomini di Maresca, il Napoli ha dimostrato di poter competere anche ad altissimi livelli, trovando un equilibrio che in altre occasioni è mancato.

Un pareggio che vale tantissimo

Il risultato ottenuto all'Etihad Stadium assume quindi un significato importante, non soltanto per la classifica e il percorso europeo degli azzurri, ma anche per lo stesso Allegri. La prestazione ha infatti permesso all'allenatore di mostrare concretamente le ragioni della sua scelta da parte della società. Un segnale di fiducia per il gruppo e una conferma della strada tattica intrapresa, in attesa di trovare la stessa efficacia anche contro avversari che richiedono un tipo di partita completamente diverso.