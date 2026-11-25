Napoli, la strada verso i playoff di Champions League: quanti punti servono
Il pareggio contro il Manchester City ha confermato che il Napoli può ancora puntare concretamente alla qualificazione ai playoff di Champions League. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il destino degli azzurri si deciderà nelle ultime tre giornate della competizione, con sfide che potrebbero rivelarsi decisive per il cammino europeo della squadra. Un percorso nel quale sarà fondamentale non perdere terreno nei confronti delle dirette concorrenti.
Tre partite per conquistare i playoff
Il calendario prevede innanzitutto la sfida contro il Bruges allo stadio Diego Armando Maradona, un appuntamento importante per continuare a inseguire l'obiettivo. Successivamente, gli uomini di Conte saranno attesi dalla trasferta in Azerbaigian contro il Sabah e dall'ultimo impegno casalingo contro il Viking. Due avversari che, almeno sulla carta, potrebbero rappresentare occasioni favorevoli per raccogliere punti preziosi.
I calcoli per la qualificazione
Secondo i calcoli riportati dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà necessariamente conquistare almeno due vittorie nelle ultime tre gare per mantenere vive le proprie possibilità di qualificazione, ma questo bottino non garantirebbe ancora la certezza del passaggio del turno. Portare a casa anche un pareggio, arrivando così a sette punti nelle ultime tre partite, renderebbe invece la qualificazione ai playoff quasi automatica. Gli azzurri sono dunque chiamati a un finale di fase campionato senza ulteriori passi falsi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro