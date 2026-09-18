Benedetta sosta: dopo Fiorentina-Napoli Allegri ritroverà almeno tre azzurri

vedi letture

Il Napoli arriverà alla sfida contro la Fiorentina ancora in piena emergenza, ma la lunga sosta per le Nazionali può cambiare lo scenario.

Benedetta sosta per il Napoli. Massimiliano Allegri si presenterà domenica al Franchi contro la Fiorentina ancora con sei indisponibili, ai quali potrebbe aggiungersi Frank Anguissa, tuttora in dubbio e al lavoro individualmente. Subito dopo la trasferta di Firenze, però, il calendario concederà agli azzurri una lunga pausa: il Napoli tornerà infatti in campo soltanto il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone. Settimane preziose soprattutto per svuotare un'infermeria che ha condizionato pesantemente le ultime scelte del tecnico.

Napoli, Meret e Marianucci verso il rientro: speranza McTominay

Alla ripresa Allegri conta di recuperare almeno Alex Meret e Luca Marianucci, mentre ci sono buone possibilità di rivedere a disposizione anche Scott McTominay, il cui percorso dopo l'intervento di ablazione procede verso la possibile idoneità nella prima parte di ottobre. Se le tabelle di recupero saranno rispettate, contro il Frosinone l'emergenza potrebbe dunque ridimensionarsi sensibilmente. A quel punto resterebbero ai box soltanto Giovane, Alisson Santos e Alessandro Buongiorno, in attesa dei rispettivi recuperi. Per Allegri la sosta arriva quindi nel momento ideale per ritrovare uomini e alternative.