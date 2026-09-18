Buongiorno, conferme sui tempi di recupero lunghi. Ma Allegri sta recuperando due difensori
Lo stop di Alessandro Buongiorno non sarà breve. Il difensore del Napoli, operato a metà luglio per una lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, non rientrerà nei mesi di ottobre o novembre come inizialmente ipotizzato. Il percorso riabilitativo richiederà più tempo e le nuove previsioni spostano direttamente al 2027 il ritorno in campo del centrale. Un'assenza pesante e di lunga durata per Massimiliano Allegri, che dovrà continuare a gestire il reparto senza uno dei principali riferimenti difensivi della rosa.
Rafa Marin titolare, Allegri aspetta Badiashile e Marianucci
Nelle gerarchie attuali è Rafa Marin il sostituto designato di Buongiorno e lo spagnolo si è ormai preso una maglia da titolare. Allegri avrà comunque diverse alternative da utilizzare a rotazione nei prossimi mesi. Badiashile sta progressivamente migliorando la propria condizione dopo essere arrivato indietro nella preparazione, mentre Luca Marianucci punta a tornare a disposizione subito dopo la sosta. Resta poi l'opzione Sam Beukema, sempre convocato nelle ultime gare ma ancora con pochi minuti nelle gambe. Saranno loro a dividersi il compito di colmare il lungo vuoto lasciato da Buongiorno.
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