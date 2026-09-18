Ufficiale Italia Under 20, i convocati di Nunziata: c'è anche l'azzurro Rao

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C'è anche Emanuele Rao, esterno offensivo del Napoli attualmente in prestito al Pisa, tra i convocati della Nazionale Under 20.

Comincerà dalla Spagna la stagione della Nazionale Under 20, che prenderà parte al La Nucía International Tournament dal 25 settembre al 3 ottobre allo Stadio Olimpico ‘Camilo Cano’. Gli Azzurrini debutteranno venerdì 25 settembre (ore 11.30) contro l’Inghilterra, per poi affrontare Germania e Francia, rispettivamente martedì 29 settembre (ore 17.30) e sabato 3 ottobre (ore 11).

I convocati dell'Italia Under 20: c'è Rao

Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato per l’occasione 25 calciatori, tra cui anche l'azzurro (in prestito al Pisa) Emanuele Rao. In generale il c.t. ha chiamato due classe 2005 (Amey e Stabile), undici classe 2006 (Cassa, De Pieri, Fellipe Jack, Lavelli, Mannini, Mirra, Pafundi, Pagnucco, Rao, Rispoli e Siviero), undici classe 2007 (Cama, Cerbone, Coletta, Di Nunzio, Idele, Mancuso, Mosconi, Mout, Sala, Vannucchi e Verde) e un classe 2008 (Anelli).

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo);

Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Jacopo Mirra (Atalanta), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Cremonese), Filippo Pagnucco (Juventus), Giacomo Stabile (Südtirol), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mannini (Benevento), Matias Mancuso (Inter), Mathis Mout (Monza), Fabio Rispoli (Südtirol), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Federico Cassa (Catanzaro), Salvatore Cerbone (Hellas Verona), Giacomo De Pieri (Ascoli), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Simone Pafundi (Catanzaro), Emanuele Rao (Pisa).