Francia, l’effetto Fabregas nei convocati: c’è Da Cunha, costato 750mila euro al Como
Comincia con alcune novità il nuovo corso della Francia targato Zinedine Zidane. Il commissario tecnico, chiamato a sostituire Didier Deschamps, ha diramato la sua prima lista di convocati per le sfide di Nations League contro Turchia, Belgio, Italia e ancora Belgio. Tra le scelte del nuovo CT spicca Lucas Da Cunha, protagonista di una grande crescita al Como dopo essere stato acquistato per appena 750mila euro: un rendimento che testimonia anche il lavoro svolto da Cesc Fabregas.
Francia, Zidane punta anche sulla Serie A
Nella lista di Zidane trovano spazio diversi giocatori che militano in Serie A. Ci sono Mike Maignan e Adrien Rabiot del Milan, mentre per la Juventus è stato convocato Kalulu. Presente anche Manu Koné della Roma e c'è Andy Diouf. Non figura invece Marcus Thuram dell'Inter, una delle principali esclusioni della prima convocazione del nuovo commissario tecnico francese.
I giocatori convocati dalla Francia:
Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.
Difensori: Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Joules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano.
Centrocampisti: Andy Diouf, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery.
Attaccanti: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Dèsiré Doué, Estéban Lepaul, Kylian Mbappé, Michael Olise.
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