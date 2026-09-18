Col Bologna svolta tattica: Allegri verso la conferma del sistema che migliora l'uscita da dietro

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Le assenze di McTominay e probabilmente Anguissa spingono Allegri verso la conferma del 4-2-3-1 contro la Fiorentina. Gilmour e Lobotka davanti alla difesa.

L'emergenza a centrocampo può trasformarsi definitivamente in una nuova soluzione tattica per il Napoli. In vista della trasferta contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare Billy Gilmour e Stanislav Lobotka nel ruolo di doppio play, considerata l'assenza di Scott McTominay e il probabile forfait di Frank Anguissa. A completare il reparto ci sarebbe Kevin De Bruyne, ma in una posizione decisamente più avanzata: il belga agirebbe da trequartista alle spalle di Hojlund, trasformando il tradizionale 4-3-3 in un 4-2-3-1.

Napoli, col Bologna i progressi nella costruzione dal basso

La nuova struttura ha già fornito indicazioni importanti contro il Bologna, soprattutto nella gestione dell'uscita da dietro. In fase di possesso il Napoli si è infatti disposto spesso con un 3-2-4-1, garantendo più linee di passaggio e una migliore occupazione degli spazi. Un'evoluzione rispetto alla costruzione 4+1 o 4+2 vista nelle precedenti uscite. I progressi sono stati evidenti e Allegri sembra intenzionato a insistere: al Franchi il doppio play Gilmour-Lobotka e un De Bruyne più vicino alla porta possono diventare nuovamente le chiavi della manovra azzurra.