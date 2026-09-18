Al Napoli servirà la fantasia dei brasiliani: i tempi di recupero di Alisson e Giovane

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Giovane Santana e Alisson Santos sono ancora ai box, ma il Napoli ha già individuato le possibili date per il loro ritorno.

Il Napoli aspetta i suoi due brasiliani per aggiungere fantasia e imprevedibilità al reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Giovane Santana è reduce dall'intervento chirurgico per la rimozione di un'ernia inguinale e il suo recupero procede con l'obiettivo di tornare a disposizione per Venezia-Napoli del 17 ottobre. Una volta recuperato, sarà interessante capire quale collocazione tattica gli riserverà Allegri: la soluzione più probabile è un utilizzo sulle due fasce, sia a destra che a sinistra, sfruttandone duttilità e capacità nell'uno contro uno.

Alisson Santos punta il Bodo/Glimt in Champions

Servirà qualche giorno in più per rivedere Alisson Santos, fermato da una lesione di medio grado al bicipite femorale. Per il brasiliano la data cerchiata in rosso è quella del 20 ottobre, quando gli azzurri affronteranno il Bodo/Glimt nella terza giornata della League Phase di Champions League. Due recuperi importanti per Allegri, che nelle prossime settimane spera così di ampliare le rotazioni sulle corsie offensive. Al Napoli serviranno anche la fantasia, il dribbling e la freschezza dei due brasiliani per affrontare un ottobre particolarmente intenso.