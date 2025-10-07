Buone notizie per Buongiorno, le ultime su Rrahmani: il punto sugli infortunati

vedi letture

Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno resteranno a Castel Volturno durante la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di recuperare dai rispettivi infortuni. Il difensore kosovaro è fermo dall’ultima pausa internazionale, mentre l’ex Torino si è fermato in occasione della gara casalinga contro il Pisa. Entrambi stanno seguendo un programma personalizzato di recupero sotto la supervisione dello staff medico azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, arrivano buone notizie per Buongiorno, che dovrebbe essere disponibile per la sfida di Torino, in programma subito dopo la sosta. Restano invece incerti i tempi di recupero di Rrahmani, su cui al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali. Il Napoli spera di riavere entrambi al più presto, per restituire solidità e alternative a una retroguardia che ha dovuto fare i conti con diverse assenze nelle ultime settimane.