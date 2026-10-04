Euro 2032, Italia a rischio: c'entra il caso Malagò. I due possibili scenari

Euro 2032, l’Italia rischia anche per il caso FIGC: il nodo è l’eventuale commissariamento e l’autonomia della Federazione.

L’Italia rischia di vedere compromessa la co-organizzazione di Euro 2032 con la Turchia e questa volta il problema non riguarda soltanto gli stadi. Al centro della questione c’è il futuro della FIGC e l’ipotesi di un commissariamento legata al caso Giovanni Malagò. Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha richiamato un principio fondamentale degli statuti UEFA e FIFA: l’indipendenza delle federazioni e il rispetto della volontà dei propri membri. Sul possibile collegamento con Euro 2032 non ha annunciato automaticamente l’esclusione dell’Italia, ma ha lanciato un avvertimento preciso: “Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell’Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell’interesse né del calcio italiano né del torneo”.

Euro 2032 a rischio, il nodo è il tipo di commissariamento della FIGC

La distinzione diventa quindi fondamentale. Un eventuale commissario chiamato esclusivamente a gestire una fase transitoria e a convocare rapidamente nuove elezioni rappresenterebbe uno scenario differente rispetto a una gestione commissariale prolungata e imposta dall’esterno. È soprattutto questa seconda eventualità a creare tensione nei rapporti con UEFA e FIFA, perché potrebbe essere interpretata come un’ingerenza nell’autonomia della Federazione. Calcio e Finanza Il passaggio decisivo è atteso lunedì 6 ottobre, quando Giunta e Consiglio Nazionale del CONI affronteranno il caso Malagò e si comprenderà quale strada verrà intrapresa. Ilovepalermocalcio.com La vicenda arriva proprio mentre l’Italia ha compiuto un altro passo verso Euro 2032: il 30 settembre la FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier di 13 città e 14 stadi, sui quali partiranno le verifiche di conformità prima della scelta definitiva delle cinque sedi italiane. Figc Il rischio, dunque, è che alla complessa corsa contro il tempo per adeguare gli impianti si aggiunga una questione istituzionale potenzialmente ancora più delicata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.