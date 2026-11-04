Carmando, emozione alla Bombonera: ovazione dei tifosi Boca per lo storico massaggiatore

L'indimenticabile accoglienza riservata a Salvatore Carmando nello stadio del Boca Juniors. Un viaggio in Argentina nel ricordo di Diego Armando Maradona.

Un'emozione difficile da dimenticare per Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli e amico fraterno di Diego Armando Maradona. A 83 anni, con indosso la maglia del Pibe de Oro, ha vissuto un momento speciale alla Bombonera, dove circa 60mila tifosi del Boca Juniors gli hanno tributato una lunga e calorosa ovazione. Domenica primo novembre Carmando ha varcato per la prima volta le porte del leggendario impianto argentino, in occasione del Superclásico contro il River Plate. Un'esperienza resa ancora più indimenticabile dall'accoglienza degli Xeneizes, che lo hanno riconosciuto e applaudito come un autentico protagonista della storia di Diego.

Carmando, viaggio nei luoghi storici di Maradona

Un sogno che si realizza a pochi giorni dal 30 ottobre, giorno in cui Maradona avrebbe festeggiato il suo 66° compleanno La visita alla Bombonera ha rappresentato il momento più emozionante di un viaggio sulle tracce di Maradona. Accompagnato da amici e sostenitori del Napoli, Carmando ha ripercorso alcuni dei luoghi simbolo dell'infanzia e della giovinezza di Diego: da Villa Fiorito, il quartiere popolare alle porte di Buenos Aires dove è cresciuto, fino a La Paternal, dove la famiglia Maradona si trasferì dopo la firma del primo contratto professionistico con l'Argentinos Juniors.