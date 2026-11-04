Ufficiale
Napoli-Lazio, ecco l'arbitro: dirige Pairetto, Aureliano al VAR
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Sono state rese note le designazioni arbitrali per Napoli-Lazio, sfida in programma alle ore 12.30.
Sono state rese note le designazioni arbitrali per Napoli-Lazio, sfida in programma alle ore 12.30. A dirigere l'incontro sarà Luca Pairetto, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Perrotti.
Napoli-Lazio, ufficiale la squadra arbitrale per la sfida delle 12.30
Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Marinelli, mentre in sala VAR ci sarà Aureliano, assistito da Mazzoleni nel ruolo di AVAR.
Di seguito la designazione arbitrale completa:
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Tegoni – Perrotti
Quarto ufficiale: Marinelli
VAR: Aureliano
AVAR: Mazzoleni
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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