Ufficiale Napoli-Lazio, ecco l'arbitro: dirige Pairetto, Aureliano al VAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali per Napoli-Lazio, sfida in programma alle ore 12.30.

Sono state rese note le designazioni arbitrali per Napoli-Lazio, sfida in programma alle ore 12.30. A dirigere l'incontro sarà Luca Pairetto, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Perrotti.

Napoli-Lazio, ufficiale la squadra arbitrale per la sfida delle 12.30

Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Marinelli, mentre in sala VAR ci sarà Aureliano, assistito da Mazzoleni nel ruolo di AVAR.

Di seguito la designazione arbitrale completa:

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Tegoni – Perrotti

Quarto ufficiale: Marinelli

VAR: Aureliano

AVAR: Mazzoleni