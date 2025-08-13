Prima pagina Caso Donnarumma, Corsera: "Il motivo per cui è stato escluso dal Psg"

vedi letture

Il portiere di 26 anni, ex Milan, si è ritrovato improvvisamente tagliato fuori dal club transalpino e dalla rosa

Escluso dal PSG e da Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma affronta il suo destino. Il portiere di 26 anni, ex Milan, si è ritrovato improvvisamente tagliato fuori dal club transalpino e dalla rosa del tecnico spagnolo per stessa ammissione di quest'ultimo ieri, alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Tottenham. "Mi hanno fatto fuori", l'amaro sfogo di Gigio ripreso in prima pagina dal Corriere della Sera.

A ridosso dell'inizio della stagione che porterà al Mondiale 2026, Donnarumma quindi si ritrova senza squadra e in balia di un futuro da chiarire quanto prima. Ma cosa ha spinto davvero Luis Enrique a chiudere i rapporti con Gigio? Lo spiega lo stesso allenatore del PSG: "Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Se è fuori dalla squadra? Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita".