Ultim'ora Caso Lukaku, Radio Marte: per il Napoli sta bene, nessuna nuova infiammazione!

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Tiene banco il caso Romelu Lukaku in casa Napoli, tra la versione del giocatore e quella del club. Il belga, via Instagram, ha parlato di un problema a anca e flessore da curare in Belgio, ribadendo di non aver mai voltato le spalle alla squadra. Ma secondo quanto riferito da Radio Marte la situazione potrebbe essere diversa da quella descritta dall'ex Inter e Roma.

Lukaku, nessuna infiammazione?

Di tutt’altro avviso, infatti, lo staff medico azzurro, che non avrebbe riscontrato alcuna infiammazione. A chiarire la posizione è Pasquale Tina: “Come sta davvero Lukaku? Per il Napoli sta bene, i medici non hanno diagnosticato l’infiammazione di cui parla il giocatore. Mi limito a riportare ciò che ci viene riferito dal club. Se poi dovesse emergere qualcosa, si potrà concordare un percorso di riabilitazione secondo le modalità dello staff”. Intanto Lukaku è atteso alle 11:30 a Castel Volturno: la sua presenza resta in dubbio.