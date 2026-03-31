Caso Lukaku, Schira: “In arrivo multa salata! Valutazioni in corso sulla questione fuori rosa”

vedi letture

Per questo motivo, anche l’ipotesi di una rescissione viene considerata poco praticabile, perché si tradurrebbe in un danno finanziario per il club

Cosa accadrà ora a Romelu Lukaku dopo il mancato rientro al raduno del Napoli? L’attaccante ha scelto di restare in Belgio per proseguire le cure, una decisione che il club ha reso pubblica con una nota ufficiale e che apre inevitabilmente diversi scenari sul suo futuro immediato. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Nicolò Schira, per il giocatore è in arrivo una multa pesante. Restano invece in corso le valutazioni su un eventuale provvedimento più drastico, come l’esclusione dalla rosa. Il Napoli, però, deve fare anche i conti con l’aspetto economico: Lukaku è a bilancio per circa 10 milioni e una sua svalutazione rappresenterebbe un problema. Per questo motivo, anche l’ipotesi di una rescissione viene considerata poco praticabile, perché si tradurrebbe in un danno finanziario per il club, spiega Schira.

La nota ufficiale della SSC Napoli

La posizione del Napoli, in merito all'assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, è arrivata tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato", recita il comunicato del club partenopeo.

La posizione di Romelu Lukaku

Il giocatore ieri aveva in qualche modo preannunciato la sua scelta di restare in Belgio con un comunicato tramite una storia Instagram: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".