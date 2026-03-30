Ultim'ora Caso Lukaku, Sky: non risponde al telefono da giorni, vuole stare in Belgio

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Big Rom non comunica con il Napoli e vorrebbe rimanere per altre 2-3 settimane nel suo Paese: l'aggiornamento di Massimo Ugolini Sky Sport

La situazione di Romelu Lukaku tiene banco in casa Napoli. L'attaccante ha espresso la volontà di restare in Belgio per completare la riabilitazione, con l'obiettivo dichiarato di tornare al 100% per il finale di stagione. Il club azzurro, però, non ci sta a questa decisione arbitraria: l'ultimatum è fissato per la giornata di martedì, con il rischio concreto di finire fuori rosa in caso di mancato rientro a Castel Volturno.

Non c'è motivo di riabilitarsi da solo in Belgio: la posizione del Napoli è netta.

Secondo quanto riferito dal giornalista Massimo Ugolini di Sky Sport, se Lukaku dovesse presentarsi domani, avrebbe la possibilità di chiarirsi con la società e con Antonio Conte, che sostiene pienamente la posizione del club. In passato il Napoli aveva già concesso al giocatore di allenarsi nel suo paese, ma in questo caso, secondo la società, le cure che Lukaku intende seguire in Belgio possono essere effettuate anche a Castel Volturno.

Nessuna risposta al Napoli: da giorni Big Rom comunica solo tramite il suo procuratore.

Il giocatore avrebbe chiesto altre due o tre settimane in Belgio ma - aggiunge Ugolini - si tratta di indiscrezioni non confermate in quanto trapela poco in questa fase: infatti, Big Rom non risponde al telefono e comunica esclusivamente tramite il suo agente Federico Pastorello. Domani mattina sarà la giornata decisiva: se il belga non dovesse presentarsi, per lui si aprirebbe concretamente la strada dell'esclusione dalla rosa.