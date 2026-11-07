Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

Oggi alle 15:15 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Napoli, gli azzurri hanno svolto l'ultimo allenamento prima della sfida contro la Lazio: seduta mattutina con lavoro tecnico-tattico.