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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Napoli, gli azzurri hanno svolto l'ultimo allenamento prima della sfida contro la Lazio: seduta mattutina con lavoro tecnico-tattico.
Il Napoli ha completato la preparazione in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo questa mattina per la seduta di rifinitura, concentrandosi sugli ultimi dettagli in vista dell'importante appuntamento contro la formazione allenata da Gennaro Gattuso.
Napoli, il report ufficiale dell'allenamento alla vigilia della LazioDi seguito il comunicato pubblicato dal Napoli sui propri canali ufficiali: "Meno uno a Napoli-Lazio. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match contro la formazione di Gattuso. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico." La rifinitura rappresenta l'ultimo appuntamento sul campo prima della gara contro la capolista, con gli azzurri chiamati a reagire dopo le recenti sconfitte contro Juventus e Porto.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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