Trasferta al Maradona vietata ai tifosi della Lazio: l'iniziativa per il Napoli

Per la prima volta dall’inizio del campionato, la Lazio giocherà in trasferta senza tifosi al seguito. Da Bologna a Reggio Emilia, in decine di migliaia hanno sostenuto la squadra di Gattuso lontano dall’Olimpico, disertato ad oltranza in segno di protesta contro la gestione Lotito. A Napoli, però, l’esodo non sarà possibile: la decisione presa nelle ultime ore chiude le porte ai sostenitori biancocelesti e priva la squadra del calore del proprio pubblico in una sfida complicatissima.

Trasferta vietata ai residenti nel Lazio

Come riferito dalle ricostruzioni di queste ore, l’Osservatorio si è espresso senza tentennamenti: divieto di trasferta per i residenti nel Lazio. Una scelta legata ai precedenti, non ultimo quello della scorsa stagione, quando episodi avvenuti in autostrada portarono allo stop per i tifosi laziali fino al termine del campionato. Il provvedimento era atteso e non ha trovato impreparato il tifo organizzato, che ha deciso di non restare in silenzio e di far arrivare comunque il proprio sostegno a squadra e allenatore.

L’abbraccio a Termini prima della partenza

L’idea è un saluto speciale: domani, sabato 7 novembre, l’appuntamento è alle 14:45 alla Stazione Termini, lato via Marsala, per accogliere la squadra e accompagnarla idealmente ai binari del treno per Napoli. Un pieno di energia da portare in dote al lunch match di domenica al Maradona, contro un Napoli in difficoltà, in una gara difficilissima ma che potrebbe consolidare il sorprendente primato in classifica. Per i biancocelesti, lontani dal proprio pubblico, sarà un’occasione per dimostrare di saper fare gruppo.