Verso Napoli-Lazio, un solo cambio per Allegri rispetto al Porto: le ultime di formazione
Massimiliano Allegri prepara la sfida contro la Lazio, in programma domani alle 12.30 al Maradona, con una sola novità rispetto alla formazione schierata contro il Porto. Il tecnico del Napoli dovrebbe confermare il 3-5-2, inserendo Noa Lang sulla fascia sinistra al posto di Antonio Vergara, destinato inizialmente alla panchina. Per il resto, scelte obbligate a causa dell'emergenza infortuni che continua a condizionare gli azzurri.
Napoli-Lazio, la probabile formazione: torna Olivera tra i convocabili
Secondo quanto riferisce Sky Sport, questo dovrebbe essere l'undici titolare: Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne, Hojlund. In panchina, oltre a Vergara, Giovane e Lucca, tornerà a disposizione anche Mathias Olivera. Allegri potrebbe inoltre convocare alcuni calciatori della Primavera per allungare la lista. Restano indisponibili Di Lorenzo, Buongiorno, Spinazzola, Badiashile, Favasuli, Lobotka, Neres e Alisson Santos, oltre allo squalificato Marianucci.
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