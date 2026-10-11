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Castel Volturno, ripresa degli allenamenti immediata: il report del club

Castel Volturno, ripresa degli allenamenti immediata: il report del club
Oggi alle 13:34Notizie
di Pierpaolo Matrone
Dopo il 3-0 al Frosinone, il Napoli è tornato subito al lavoro. Gli azzurri preparano la trasferta di Champions contro il Villarreal.

Non c'è tempo per fermarsi in casa Napoli. Archiviata la vittoria di ieri contro il Frosinone, gli azzurri hanno ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center per preparare il prossimo appuntamento. Martedì alle ore 21 la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata all'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal, nella seconda giornata della League Phase di Champions League.

Attivazione, possesso e partitine a tema

Il gruppo ha svolto una seduta mattutina cominciata con una fase di attivazione. Successivamente il lavoro si è concentrato sul possesso palla, prima della parte conclusiva dell'allenamento caratterizzata da una serie di partitine a tema. Il Napoli entra così immediatamente in modalità Champions in vista della partenza per la Spagna.