Conte non carica la partita di ulteriori significati: questo il messaggio trasmesso in conferenza

"E' la quinta partita, è presto per ogni definizione. Chi è favorito o no, chi è da Scudetto o no, il tempo lo dirà. Per ora vedo comunque grande equilibrio e bisognerà aspettare almeno un girone per capire la situazione", è questo l'approccio di Antonio Conte al big-match di San Siro, senza caricare la gara di ulteriori significati, e che il suo Napoli affronterà con la certezza di conservare in ogni caso il primo posto in classifica dopo il pareggio della Juventus. Il focus del tecnico del Napoli è sulle scelte dovute all'emergenza che s'è presentata nel reparto difensivo.

Emergenza in difesa

"Non è stata una settimana fortunata, non sono presenti Buongiorno e Rrahmani ed abbiamo avuto anche qualche altro problema", il passaggio di Conte, annunciando un nuovo problema fisico per Rrahmani, che sembrava recuperato dopo la panchina col Pisa. Scelte obbligate dunque con Beukema e Juan Jesus al centro, ma non finisce qui: out anche Spinazzola e Olivera, non al top e che non verranno rischiati, e quindi esordio assoluto per Miguel Gutierrez, in uno scenario tutt'altro che banale.

Un solo dubbio di formazione

Novità in difesa, ma non a centrocampo ed in attacco. Niente tridente largo, ma avanti con i quattro centrocampisti tutti insieme e quindi Lang e Neres ancora inizialmente in panchina. McTominay agirà ancora falso esterno con De Bruyne, Lobotka ed Anguissa in mezzo e Politano nel ruolo di equilibratore a destra. Nessun dubbio anche su Hojlund di punta e quindi l'unico ballottaggio riguarda come sempre la porta con Meret o Milinkovic ed il portiere italiano che sembra favorito.