Coppa Italia, il Sassuolo verso il Napoli con una vittoria: Berardi trascinatore

Oggi alle 20:37Notizie


Ferragosto positivo per il Sassuolo che in Coppa Italia fa le prove generali verso il Napoli ed esce vincitore dalla sfida contro il Catanzaro. La squadra di Grosso, neopromossa in Serie A, passa dunque i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, battendo 1-0 il Catanzaro: basta un gol di Doig su grande assist di Berardi, il migliore dei suoi e già in discreta forma. Nell'altro match del pomeriggio l'Empoli ha superato la Reggiana solo ai calci di rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Di seguito il tabellino della sfida che interessa da vicino il Napoli

MARCATORI: 32' Doig (S)

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné (84' Iannoni), Boloca (68' Lipani), Ghion (60' Pinamonti); Berardi, Laurienté (68' Pierini), Fadera (60' Volpato). In panchina: Satalino, Zacchi, Murić, Candé, Mulattieri, Pieragnolo, Paz, Idzes, Moro, Alvarez. Allenatore: Fabio Grosso

CATANZARO (4-3-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Brighenti (83' Bettella), Di Chiara (83' Favasuli); Petriccione (58' Pittarello), Pontisso; Liberali (58' D'Alessandro), Rispoli, Nuamah (90'+1 Buso); Iemmello. In panchina: Marietta, Borrelli, Bashi, Volpi, Biasci, Alesi, Paura, Seha, Cissé. Allenatore: Alberto Aquilani