Cordata Usa non si arrende: progetto stile Real e per ADL l’affare più grande dello sport

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Continuano a emergere retroscena sull’offerta americana da circa 2 miliardi di euro recapitata ad Aurelio De Laurentiis per il Napoli.

Continuano a emergere retroscena sull’offerta americana da circa 2 miliardi di euro recapitata ad Aurelio De Laurentiis per il Napoli. Secondo quanto riportato da The Athletic, la trattativa con Underdog Global Partners si sarebbe arenata per alcuni punti critici sollevati direttamente dal presidente azzurro, deciso comunque a non cedere il club. Il consorzio statunitense, rappresentato dal manager italo-americano Matt Rizzetta, non avrebbe però intenzione di arrendersi e spererebbe di riaprire presto i negoziati. L’idea degli investitori sarebbe quella di costruire una polisportiva sul modello Real Madrid, unendo calcio e basket, con l’obiettivo di sviluppare anche una franchigia NBA Europe a Napoli.

Nell'idea della cordata USA anche investimenti sulle strutture

Nel progetto rientrerebbero pure importanti investimenti infrastrutturali: nuova arena per il basket e riqualificazione del Maradona. Un punto, quest’ultimo, distante dalla visione di De Laurentiis, orientato invece verso la costruzione di un nuovo stadio. Tra gli investitori coinvolti ci sarebbe anche Ariel Investments, fondo già presente nel Manchester United. Nei giorni scorsi alcuni dirigenti del gruppo sono stati avvistati a Napoli insieme allo stesso Rizzetta, ulteriore conferma dell’interesse concreto verso il club azzurro.