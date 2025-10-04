Prima pagina

Corriere dello Sport: "L'evoluzione di Conte"
di Redazione Tutto Napoli.net

"Monsieur livello". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è ad Adrien Rabiot, il centrocampista francese diventato subito uno dei perni del Milan di Allegri. Di spalla il Napoli con “L’evoluzione di Conte”, dal 3421 al 433 passando per il 424 ed il 4141: il tecnico trasforma e continua a vincere. In taglio basso l’Inter che lancia Bonny al posto dell’infortunato Thuram. Di seguito la prima pagina completa