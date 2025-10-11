Prima pagina

Corriere dello Sport: "La gufata. Se Haaland stecca, l'Italia può far festa"

Corriere dello Sport: "La gufata. Se Haaland stecca, l'Italia può far festa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"La gufata. Se Haaland stecca l'Italia può far festa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: gli azzurri si giocano tutto nella sfida contro l'Estonia. La Nazionale di Gennaro Gattuso alle 20.45 sarà impegnata a Tallinn per cercare di ottenere tre punti importantissimi per il sogno primo posto. E se alle 18 la Norvegia non dovesse battere Israele, potrebbe aprirsi uno scenario molto interessante in chiave primo posto.