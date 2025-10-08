Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, De Bruyne è il più veloce"

Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

"Napoli, De Bruyne è il più veloce". Ecco quanto si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola, che dedica ampio spazio al centrocampista: 'Il belga domina le statistiche negli sprint: nessuno come lui contro il Genoa' sottolinea il quotidiano. Kevin De Bruyne non è soltanto il leader tecnico della squadra di Antonio Conte, ma anche un instancabile motore di energia.

I dati raccolti dopo la sfida con il Genoa parlano chiaro: il campione belga ha fatto registrare la media più alta di sprint tra tutti i giocatori in campo, risultando di fatto il calciatore più veloce della serata.