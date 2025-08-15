Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, idea Diuof. Allarme Lukaku"

Come un fulmine a ciel sereno si sarebbe interrotta la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman e i nerazzurri di Milano hanno aperto un nuovo fronte: quello con la Roma per Manu Kone. “La mossa” titola questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio.

Ausilio e Marotta starebbero preparando un colpo da novanta per il centrocampo di Chivu, mettendo sul piatto un’offerta ai giallorossi da 40 milioni di euro. Una mossa, quella del club meneghino, che metterà pressione anche ai Percassi, che rischiano di dover trattenere in squadra a forza un giocatore in totale apertura con il club e con la piazza. In basso: "Napoli, idea Diuof. Allarme Lukaku".

Sul fronte Juventus, invece, da registrare un altro nome per il centrocampo. I bianconeri avrebbero infatti fatto un sondaggio con il Chelsea per Carney Chukwuemeka, 21enne inglese in uscita dal club di Enzo Maresca che negli ultimi sei mesi ha giocato in Bundesliga alla corte del Borussia Dortmund. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli.