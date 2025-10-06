Prima pagina Corriere dello Sport sulla sorpresa Roma: "Gasp è il +1 del campionato"

vedi letture

"Gasp, la Sorpresa del Campionato: È il +1!": Roma e Napoli guidano la vetta della classifica. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di un Gian Piero Gasperini si prende la scena nella corsa allo Scudetto: la sua Roma raggiunge quota 15 punti insieme al Napoli di Conte, diventando la vera sorpresa di questo avvio di stagione.

Roma e Napoli si dividono la vetta, entrambe vittoriose e in grande forma. I giallorossi ribaltano la Fiorentina con un 2-1 grazie alle reti di Soulé e Cristante che rispondono al vantaggio iniziale di Kean. Napoli invece trionfa in rimonta sul Genoa: 2-1 firmato da Anguissa e Højlund.