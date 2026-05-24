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Corsa al 4° posto, Gazzetta dello Sport: "Champions delle mie brame"
"Champions delle mie brame". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
"Champions delle mie brame". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ultima giornata di campionato con la corsa per la Champions League che entra nel vivo. Il Milan e la Roma, in caso di vittoria contro Cagliari e Verona si assicurerebbero un posto con Inter e Napoli nel massimo torneo per club a livello europeo con Como e Juventus che sarebbero quindi escluse e qualificate in Europa League.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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