Da Cagliari: “Il Napoli nel cuore e nel mirino: Gaetano e Caprile guidano l'assalto degli ex”

"Il Napoli nel cuore e nel mirino", è l'apertura delle pagine sportive de L'Unione Sarda. Gaetano e Caprile guidano l'assalto degli ex sabato sera al "Maradona". Hanno indossato la maglia partenopea pure Luperto, Pavoletti, Rog e, ultimo, Folorunsho.

Negli anni hanno vestito l’azzurro anche Sebastiano Luperto, Leonardo Pavoletti, Marko Rog e, più recentemente, Michael Folorunsho, per un totale di sei giocatori con un passato partenopeo. Tra questi, Pavoletti e Rog difficilmente verranno convocati, mentre Folorunsho – ancora di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis – scenderà in campo da avversario sotto gli occhi attenti di Antonio Conte. Solo dodici mesi fa indossava la maglia del Napoli, prima del prestito alla Fiorentina e, poche settimane fa, al Cagliari.