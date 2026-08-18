Ufficiale DAZN lancia Full Mobile: tutta la Serie A a prezzo ridotto, ma solo su smartphone

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DAZN introduce Full Mobile: Serie A e tutto lo sport a 19,99 euro mensili.

DAZN allarga la propria gamma di abbonamenti in Italia introducendo Full Mobile, la nuova soluzione dedicata a chi vuole seguire la Serie A e l'intero catalogo sportivo della piattaforma esclusivamente tramite smartphone. La formula, inizialmente proposta agli Under 35 in possesso della Carta Giovani Nazionale, viene adesso estesa a tutti i nuovi clienti. Il prezzo è fissato a 19,99 euro al mese, con pagamento mensile e senza vincolo annuale, una cifra nettamente inferiore rispetto ai 46,99 euro richiesti per il piano Full mensile. Full Mobile mantiene infatti gli stessi contenuti dell'offerta principale, ma limita la visione all'app DAZN installata sul telefono.

DAZN Full Mobile, cosa comprende e quali dispositivi sono esclusi

Con il nuovo piano gli abbonati possono vedere tutta la Serie A Enilive, oltre a Serie BKT, LaLiga, Copa del Rey, FA Cup e altri appuntamenti del calcio internazionale, ai quali si aggiungono volley, basket, tennis, NFL, golf, boxe, sport da combattimento ed Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Il principale compromesso riguarda però la modalità di visione: sono esclusi smart TV, tablet, PC, console, casting e mirroring, mentre due smartphone possono essere utilizzati contemporaneamente se collegati alla stessa rete internet domestica. Per chi preferisce guardare DAZN anche sul televisore rimane il piano Full, disponibile a 379 euro l'anno con pagamento anticipato, 36,99 euro al mese per 12 mesi oppure 46,99 euro al mese con formula mensile flessibile. Full Mobile punta quindi soprattutto sugli utenti che seguono lo sport in mobilità e vogliono ridurre sensibilmente la spesa.