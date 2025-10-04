De Bruyne mette il Genoa nel mirino: domani può già raggiungere un record col Napoli

vedi letture

Cresce l’attesa per Napoli-Genoa, match in programma domani alle 18:00 al Diego Armando Maradona. Dopo il successo in Champions contro lo Sporting Lisbona, gli azzurri cercano riscatto anche in campionato contro i rossoblù dopo il ko contro il Milan.

Grande protagonista dell’inizio di stagione è Kevin De Bruyne, che ha già segnato tre gol nelle prime cinque gare di Serie A. Un impatto immediato per il fuoriclasse belga, che potrebbe già domani entrare nella storia del club: con un’altra rete, eguaglierebbe Alfredo Aglietti, Arkadiusz Milik e Khvicha Kvaratskhelia (quattro gol nelle prime sei presenze) tra i migliori esordienti del Napoli nell’era dei tre punti a vittoria. Solo Cavani ha fatto meglio, con cinque reti.