Fiorentina al completo, ma Vanoli ha diversi dubbi: le scelte contro il Napoli

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Fiorentina-Napoli, Vanoli prepara la sfida del Franchi con quasi tutta la rosa a disposizione: Fagioli verso il ritorno da titolare

Paolo Vanoli ha alcuni dubbi da sciogliere in vista di Fiorentina-Napoli, in programma domani alle 12.30 al Franchi. Come riferisce il Corriere Fiorentino, il tecnico viola può contare su un organico praticamente al completo, a differenza di Massimiliano Allegri, alle prese con diverse assenze pesanti. Dopo le vittorie contro Venezia e Pisa, Vanoli dovrebbe dare continuità alla formazione che ha trovato maggiore equilibrio nelle ultime uscite. Resta da valutare la posizione di Atta, il cui eventuale impiego dal primo minuto potrebbe modificare gli equilibri del centrocampo e lasciare Oulai inizialmente in panchina. Fagioli è invece destinato a tornare titolare, con Ndour favorito per completare la mediana.

Fiorentina, Pellegrino favorito su Beto

Qualche novità potrebbe arrivare anche in difesa, dove Dragusin, recuperato, dovrebbe affiancare Ranieri, mentre Jimenez è favorito su Joao Mario sulla corsia destra. A sinistra, Vanoli valuta la soluzione Viery con l'obiettivo di garantire maggiore equilibrio. In attacco resta il ballottaggio tra Pellegrino e Beto, ma i tre gol consecutivi dell'argentino sembrano averlo portato davanti al portoghese nelle gerarchie. Verso la conferma anche Mastantuono e Njie sulle fasce, con Gonçalves e Gnonto destinati alla panchina. Il portoghese, in particolare, viene gestito con cautela e dovrebbe raggiungere la migliore condizione dopo la sosta.