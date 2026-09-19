Prima pagina

Omaggio a Mazzola: “Il Baffo di tutti”. Scomparsa la leggenda dell’Inter: la prima de La Gazzetta

Omaggio a Mazzola: “Il Baffo di tutti”. Scomparsa la leggenda dell’Inter: la prima de La Gazzetta
Oggi alle 07:30Notizie
di Antonio Noto
La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina a Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni.

Nell’edizione odierna, La Gazzetta dello Sport dedica l’intera prima pagina alla scomparsa di Sandro Mazzola, morto a 83 anni. “Il Baffo di tutti” è il titolo scelto per ricordare la bandiera dell’Inter e leggenda della Nazionale italiana. Il quotidiano ripercorre la sua storia, dagli anni in nerazzurro alla rivalità e amicizia con Gianni Rivera.

L’omaggio a Mazzola: “Se ne è andato un pezzo di storia del nostro calcio”

La prima pagina ricorda anche il legame di Mazzola con il padre Valentino, scomparso nella tragedia di Superga, con il titolo “Dinastia di fenomeni. Da Valentino a Sandrino”. In basso trova spazio anche un editoriale dedicato a San Siro, intitolato “Grazie, San Siro”, nel centenario dello stadio milanese.