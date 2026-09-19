“Gasp prepara il golpe”. Juventus, Nico Gonzalez nuovo leader: la prima di Tuttosport
Nell’edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il big match delle 18 tra Roma e Inter. “Gasp prepara il golpe” è il titolo scelto dal quotidiano, che sottolinea le ambizioni Scudetto dei giallorossi: battere i campioni d’Italia sarebbe un segnale importante. Gasperini ritrova dieci degli ultimi dieci confronti vinti contro i nerazzurri, definiti dal tecnico “la squadra di riferimento”.
“Capitan Nico”, la Juventus scopre Gonzalez leader
Grande spazio anche alla Juventus e a Nico Gonzalez, protagonista del titolo “Capitan Nico”: il quotidiano evidenzia il gol, l’esultanza, il rigore lasciato a Woltemade e lo spirito mostrato dall’argentino. In evidenza anche il Torino con “Abate, brividi a Bologna”, le prime convocazioni di Roberto Mancini in Nazionale e il caso Cairo-tifosi, con la “frattura insanabile”.
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