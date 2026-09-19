Fiorentina-Napoli, entusiasmo ritrovato al Franchi: è sold-out! Ma un dato sorride agli azzurri
Sono bastati dodici giorni e due vittorie per cambiare il clima attorno alla Fiorentina. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, l’arrivo di Paolo Vanoli e i successi contro Venezia e Pisa hanno restituito entusiasmo all’ambiente dopo settimane difficili. Anche la sfida contro il Napoli, che fino a pochi giorni fa appariva come un ostacolo particolarmente complicato, viene adesso affrontata con maggiore fiducia. Al Franchi sono attesi circa 22mila spettatori, compresi oltre 300 sostenitori azzurri nel settore ospiti.
Fiorentina-Napoli, i precedenti sorridono agli azzurri
Il cambio di atmosfera si è già avvertito dopo la gara di Coppa Italia contro il Pisa, quando agli iniziali fischi delle precedenti partite interne si sono sostituiti gli applausi. Firenze adesso spera di vedere una Fiorentina capace di giocarsela alla pari con il Napoli, nonostante precedenti decisamente favorevoli agli azzurri. I partenopei hanno infatti vinto gli ultimi quattro confronti di Serie A, con un parziale complessivo di 10-3, mentre i viola hanno conquistato appena una vittoria nelle ultime 17 sfide casalinghe contro il Napoli.
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