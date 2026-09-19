Prima pagina “Set ball”, Roma-Inter sfida Scudetto: la prima del Corriere dello Sport

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Il Corriere dello Sport apre con Roma-Inter e dedica spazio anche a Mancini, Juventus e Fiorentina-Napoli.

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la grande sfida tra Roma e Inter, rappresentata da Malen e Lautaro Martinez e accompagnata dal titolo “Set ball”. All’Olimpico è in programma un incrocio Scudetto prima della sosta: “Roma-Inter senza limiti: chi vince va in fuga per 20 giorni”. Spazio anche alle scelte di Gasperini e Chivu, con Soulé insieme a Dybala e Donnyel Malen e Zielinski indicato al posto di Calhanoglu.

Spazio a Mancini, Juventus e Lazio

In taglio alto spazio alle prime convocazioni di Roberto Mancini con l’Italia, con la presenza anche di Maldini nella lista di 34 calciatori. In basso il quotidiano si concentra sul Bologna, sulla Lazio di Gattuso e sulla Juventus, celebrando il ritorno al gol di Kolo Muani dopo 371 minuti di digiuno. In evidenza anche il programma della quinta giornata di Serie A, che domani propone Fiorentina-Napoli alle 12.30.