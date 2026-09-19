Prima pagina

“Allegri indica la strada, è caccia alla terza vittoria”. Vergara pronto per l’Italia: la prima de Il Mattino

“Allegri indica la strada, è caccia alla terza vittoria”. Vergara pronto per l’Italia: la prima de Il Mattino
Oggi alle 08:18Notizie
di Antonio Noto
Il Mattino apre sulla scuola e dedica spazio al Napoli di Allegri verso la Fiorentina.

Nell’edizione odierna, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli di Massimiliano Allegri, atteso dalla sfida contro la Fiorentina. “Formazione, zero certezze tranne Hojlund. Allegri indica la strada, è caccia alla terza vittoria”, titola il quotidiano. Spazio anche alla Nazionale di Roberto Mancini, con Vergara indicato tra i giocatori pronti alla chiamata insieme ad altri quattro calciatori del Napoli.

Scuola e sicurezza in apertura, spazio anche all’America’s Cup

L’apertura principale è dedicata agli episodi di violenza nelle scuole con il titolo “Scuola, i ragazzi con il coltello”, mentre viene riportata anche la notizia dei proiettili indirizzati al ministro Giuseppe Valditara. In evidenza inoltre Edoardo Bennato con “L’isola che c’è”, inno dell’America’s Cup, e l’attacco a una base in Arabia nel quale è stato colpito un caccia italiano.