Spinazzola, Anguissa, Neres e De Bruyne: il punto e gli annunci di Allegri in conferenza

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Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni del Napoli alla vigilia della Fiorentina: Anguissa recuperato, De Bruyne titolare, Neres sta bene.

Anguissa torna a disposizione, De Bruyne va verso una maglia da titolare e Neres è completamente recuperato. Sono queste le principali indicazioni fornite da Massimiliano Allegri alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, confermando anche che Leonardo Spinazzola tornerà dopo la sosta: "Stiamo abbastanza bene, Spinazzola rientrerà dopo la sosta. Tra i convocati c’è Anguissa, che ha fatto tutto l’allenamento con i compagni e domani sarà a disposizione se ci sarà bisogno. De Bruyne sta bene, è arrivato un po’ in ritardo di condizione perché ha fatto i Mondiali: credo che domani partirà dall’inizio, poi vedremo in corso di gara. Domani dovremo essere bravi, sappiamo l’importanza della partita per chiudere bene questo primo mini-ciclo, per poi ripartire al meglio dopo 21 giorni, anche in termini di condizione".

Allegri: "Neres è completamente recuperato"

Tra le novità positive c’è anche David Neres, che ha mostrato progressi significativi durante la settimana e potrebbe avere maggiore spazio. Allegri ha parlato inoltre della crescita di Beukema e Badiashile in vista della sfida del Franchi: "Sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Ma anche Beukema, Badiashile, almeno per quello che vedo, speriamo di veder bene, ma stiamo crescendo, poi c'è la partita che è quella che conta, pensiamo a questa e poi dopo recupereremo energie e giocatori per ottobre".