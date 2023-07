FOTOGALLERY - Dimaro attende il Napoli: dall'area eventi e il trenino alle tribune ampliate, le novità

Bello anche lo store SSC Napoli, spostato di qualche metro ma sempre dinanzi al campo di Carciato, con lo Scudetto e il numero 3 disegnati

Fonte: Da Dimaro, Pierpaolo Matrone

Ci sono tante, tantissime novità a Dimaro-Folgarida per il ritiro del Napoli campione d'Italia. Due ulteriori tribune allestite nelle ultime sulle curve dello stadio - verso nord la Meledrio (726 posti a sedere) e verso sud la Carciato (276 posti a sedere) - che si aggiungono ai 614 posti della Tribuna Centrale. In totale quindi 1.616 spettatori - un numero quasi tre volte superiore allo scorso anno - potranno assistere agli allenamenti mattutini e pomeridiani della squadra allenata da Rudi Garcia e alle due amichevoli con l’Anaune Val di Non ASD (giovedì 20 luglio ore 18.00) e con la Spal (lunedì 24 ore 18.00).

Ma i cambiamenti non sono finiti qui. L'area eventi quest'anno sorge in un area tutta nuova (la quarta foto nella gallery che vi proponiamo in calce al pezzo), inoltre è spuntato un trenino turistico per i tifosi, tutto colorato di bianco e azzurro. Bello anche lo store SSC Napoli, spostato di qualche metro ma sempre dinanzi al campo di Carciato, con lo Scudetto e il numero 3 disegnati a terra, come mostriamo nelle immagini che seguono.