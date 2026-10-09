Ufficiale
Frosinone, i convocati di Alvini per Napoli: un big recupera a sorpresa
TuttoNapoli.net
Massimiliano Alvini ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Frosinone, match in programma domani al Maradona.
Sono 25 i giallazzurri convocati da mister Massimiliano Alvini per la gara Napoli-Frosinone in programma domani alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito i calciatori a disposizione del tecnico dei ciociari per il sesto turno di Serie A.
I convocati del Frosinone per il Napoli
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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