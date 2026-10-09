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Frosinone, i convocati di Alvini per Napoli: un big recupera a sorpresa

Frosinone, i convocati di Alvini per Napoli: un big recupera a sorpresaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Alvini ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Frosinone, match in programma domani al Maradona.

Sono 25 i giallazzurri convocati da mister Massimiliano Alvini per la gara Napoli-Frosinone in programma domani alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito i calciatori a disposizione del tecnico dei ciociari per il sesto turno di Serie A.

I convocati del Frosinone per il Napoli

Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin.