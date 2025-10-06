Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Chi sbaglia e chi scappa"

Chi scappa e chi sbaglia: Napoli e Roma in fuga, Milan tradito dagli errori. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Da una parte chi scappa, dall’altra chi inciampa. Napoli e Roma rimontano, vincono e restano al comando, confermando la loro solidità e la capacità di reagire anche nei momenti complicati. Dall’altra c’è un Milan che getta al vento tre punti pesantissimi, regalando alla Juventus un assist prezioso nella corsa scudetto.

Al Maradona è entrato in scena Kevin De Bruyne, e con lui è cambiata la partita: visione, qualità, l’ennesima scossa data al Napoli che ha piegato il Genoa. In parallelo la Roma di continua a correre: i giallorossi a braccetto con gli azzurri in vetta alla classifica.