Gazzetta dello Sport: "Chi sbaglia e chi scappa"
Chi scappa e chi sbaglia: Napoli e Roma in fuga, Milan tradito dagli errori. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Da una parte chi scappa, dall’altra chi inciampa. Napoli e Roma rimontano, vincono e restano al comando, confermando la loro solidità e la capacità di reagire anche nei momenti complicati. Dall’altra c’è un Milan che getta al vento tre punti pesantissimi, regalando alla Juventus un assist prezioso nella corsa scudetto.
Al Maradona è entrato in scena Kevin De Bruyne, e con lui è cambiata la partita: visione, qualità, l’ennesima scossa data al Napoli che ha piegato il Genoa. In parallelo la Roma di continua a correre: i giallorossi a braccetto con gli azzurri in vetta alla classifica.
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
