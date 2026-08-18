Genoa-Napoli, calendario a giugno ma ancora niente biglietti: ospiti e tifosi in attesa

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Genoa-Napoli si avvicina, ma i tifosi attendono ancora biglietti e decisione del CAMS.

Il calendario della Serie A 2026/27 è stato definito a giugno, ma a pochi giorni da Genoa-Napoli, in programma sabato 22 agosto alle 20:45 al Ferraris, permane l'incertezza per i sostenitori azzurri intenzionati a seguire la squadra in trasferta. I biglietti del settore ospiti non risultano ancora messi ufficialmente in vendita e l'attesa sta creando inevitabili difficoltà a chi deve organizzare viaggio e permanenza a Genova. Anche nelle ultime ore viene segnalata l'attesa per l'apertura della vendita dei tagliandi.

Genoa-Napoli, si attende la decisione per i residenti in Campania

A rendere ancora più incerto il quadro c'è la questione relativa ai tifosi residenti in Campania, per i quali si attende la decisione degli organismi competenti sulle eventuali limitazioni alla trasferta. Soltanto dopo il pronunciamento dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e le successive comunicazioni ufficiali sarà possibile avere un quadro definitivo sulle modalità di vendita e sull'accesso al settore ospiti. Intanto il tempo stringe e i sostenitori del Napoli restano in attesa di conoscere se e a quali condizioni potranno essere presenti al Ferraris per la prima giornata di campionato.